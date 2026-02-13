タレント中山秀征の息子で俳優の中山翔貴（26）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。父の家庭での様子を明かした。

この日は木村拓哉（53）が主演する映画「教場Reunion」（ネットフリックスで配信中）、「教場Requiem」（2月20日劇場公開）で警察学校の生徒役で共演した、俳優の綱啓永（27）とともに出演した。

MCのハライチ澤部佑（39）から「（秀征が）中山君が出ている番組は見てくれている？」と聞かれると、「自分に対してアドバイスとかは言わない人なんです。興味ないみたいなふりを1回するんですけど。家に帰ったら『あ、見たよ』みたいな。思ってくれているんだ、って」と話した。

MCの神田愛花（45）が「『ぽかぽか』は？」と聞くと、「朝、LINEして。そうしたら『（出演を）ネットで見た』。なんでネットで知ってんだよ、って」と笑った。

澤部が「家でもヒデさんは回して。MC感というか」と聞いた。「それが本当に真逆というか」と、多くの番組で見せているたくみな司会ぶりとは違って「1ミリも家庭では回せていない」と明かした。出演者は意外そうに「エ〜ッ!?」と声を出した。「しゃべらせてもらえないというか。お母さんが強いので。なんかしゃべったら『うるさい』みたいな。基本的に静かにさせられています」と話した。