【モデルプレス＝2026/02/13】タレントの安田美沙子が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫のために作ったホットサンドを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】43歳2児の母タレント「焼き加減が完璧」夫に作ったホットサンド

◆安田美沙子、夫への愛情たっぷりな手料理披露


安田は「＃パパへ作ったホットサンド」とハッシュタグを添え、手料理を公開。ホットサンドメーカーの上に乗った出来立てのホットサンドが、こんがりと絶妙な焼き色で仕上がっている様子を披露している。

◆安田美沙子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「焼き加減が完璧」「旦那様が羨ましい」「中の具材はなんだろう」「朝ごはんかな？」「とても美味しそう」「ホットサンドメーカー欲しくなった」といった声が寄せられている。

安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）

