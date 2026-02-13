元日向坂46メンバー、警察制服から美脚スラリ「凛としていて美しい」「綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/13】元日向坂46の高本彩花が2月12日、自身のInstagramを更新。警官服姿を披露した。
【写真】27歳元日向坂メンバー「スタイル抜群」ミニスカ警官服で美脚披露
高本は「本日、秦野警察署100周年アニバーサリーキャンペーンにて一日警察署長を務めさせていただきました」とつづり、警官の制服服姿を投稿。膝丈のスカート姿で真っ直ぐなスラリとした脚が際立っている。
また「大好きな地元に、また一つ大切な思い出ができました。本当にありがとうございました」と地元の警察署長を務めたことに感謝もコメントしている。
この投稿にファンからは「制服姿にキュン」「スタイル抜群」「凛としていて美しい」「綺麗すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高本彩花「一日警察署長」で警官服姿公開
◆高本彩花の警官服姿が話題
