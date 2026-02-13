大食い女王・もえのあずき、ミニワンピ姿で美脚見せ「可愛さレベチ」「ポーズも最高」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが2月12日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースのコーディネートを披露した。
【写真】38歳大食い女王「ポーズも最高」美脚際立つミニワンピ姿
もえのは「ぴんくコーデ 撮影で山口にいってきたよ」とコメントし、秋吉台で撮影した写真を投稿。高めのツインテールでホワイトのトップスにスカート部分がプリーツになっているピンクのワンピース、白いブーツ姿でハートポーズをしているショットを公開し、スラリとした脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「可愛さレベチ」「ピンク似合いすぎ」「ポーズも最高」「ラブリー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆もえのあずき、ミニワンピコーデ公開
◆もえのあずきの投稿に反響
