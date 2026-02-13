１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５１．９５ポイント（１．２６％）安の４０８２．０７ポイントと５日ぶりに反落した。

中国の大型連休を前に、手仕舞い売りが先行する流れ。来週は春節の大型連休で本土市場が１６〜２３日まで休場となる。資源相場の急落も逆風。昨夜のＮＹ市場では、ＷＴＩ原油先物が２．８％安、金先物が２．９％安と急反落した。１３日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移している。１３日の金相場は反発しているが、上値は抑えられたままだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、石油や産金、非鉄など資源関連の下げが目立つ。中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が４．５％安、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が３．５％安、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が５．０％安、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が３．６％安、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が５．１％安、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が３．９％安で引けた。

建材や鉄鋼など素材株もさえない。北京金隅集団（６０１９９２／ＳＨ）が２．４％、安徽海螺セメント（６００５８５／ＳＨ）が２．３％、華新建材集団（６００８０１／ＳＨ）が２．１％、南京鋼鉄（６００２８２／ＳＨ）が３．２％、宝山鋼鉄（６０００１９／ＳＨ）が２．８％ずつ下落する。金融株、インフラ建設株、公益株、運輸株、消費関連株、医薬株なども売られた。

半面、宇宙・軍需産業株は物色される。航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が３．４％高、航空宇宙・防衛電子製品の中航航空電子系統（６００３７２／ＳＨ）が２．６％高、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が１．５％高、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）と弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）がそろって１．０％高で取引を終えた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．２４ポイント（０．０９％）安の２６７．１５ポイント、深センＢ株指数が０．３３ポイント（０．０３％）高の１２５０．７４ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）