Lil ala mode×SAMANTHAVEGA夢コラボ♡全18種バッグ＆小物登場

バンダイライフスタイル事業部より、「Lil ala mode」とSAMANTHAVEGAがコラボした全18種のスペシャルアイテムが登場。2026年2月13日(金)12時より、公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「バンコレ！」にて予約受付を開始します。とびきりキュートな世界観に胸きゅん必至です♡

バッグ＆小物ラインナップ

Lil ala mode×SAMANTHAVEGAバニティバッグ



価格:19,800円(税込)(送料・手数料別途)

キラキラ生地とミラーチャームがポイント。ショルダー付き2WAY仕様で、裏地はキャラクターとリボンの総柄デザイン。

種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ

Lil ala mode×SAMANTHAVEGAツイードフリルハンドバッグ



価格:24,200円(税込)(送料・手数料別途)

人気のフリルバッグに特別アートをデザイン。キャラクターたちがおでかけする姿が愛らしい仕上がり。

種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ

Lil ala mode×SAMANTHAVEGAキャンバストートバッグ



価格:14,300円(税込)(送料・手数料別途)

A4対応サイズで通勤・通学にも活躍。Dカン付きでチャームアレンジも楽しめます。

種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ

Lil ala mode×SAMANTHAVEGA二つ折り財布



価格:17,600円(税込)(送料・手数料別途)

大きなリボンとキャラクターフェイスの金具モチーフがポイント。内側にもロゴ＆アート入り。

種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ

Lil ala mode×SAMANTHAVEGA2WAYバッグチャーム



価格:6,050円(税込)(送料・手数料別途)

ギンガムチェック×レースの華やかデザイン。バッグにもスマホにも使える2WAY仕様。

種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ

Lil ala mode×SAMANTHAVEGAバッグチャーム



価格:5,500円(税込)(送料・手数料別途)

ムースとキャミーがハグするアートを使用。サテンリボンとパールをあしらい、ファスナーチャームとしても使用可能。

バターのいとこ第2弾♡ホワイトチョコがけ新作＆大阪限定も登場

予約・販売スケジュール

販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

予約期間:2026年2月13日(金)12時～2026年2月28日(土)23時予定

商品お届け:2026年3月以降順次お届け

その他EC:サマンサベガ公式オンラインショップ

店舗:2/20(金)～全国のサマンサベガ取扱店舗にて発売

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

©mikko

今だけの特別コラボ

Lil ala modeの愛らしい世界観とSAMANTHAVEGAのフェミニンなデザインが融合した限定コレクション。

バッグも小物もキャラクターの魅力がぎゅっと詰まったラインナップは、推し活やおでかけをさらに楽しくしてくれそう♪

予約は期間限定なので、気になるアイテムは早めにチェックしてみてください。