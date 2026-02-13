Lil ala mode×SAMANTHAVEGA夢コラボ♡全18種バッグ＆小物登場
バンダイライフスタイル事業部より、「Lil ala mode」とSAMANTHAVEGAがコラボした全18種のスペシャルアイテムが登場。2026年2月13日(金)12時より、公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「バンコレ！」にて予約受付を開始します。とびきりキュートな世界観に胸きゅん必至です♡
バッグ＆小物ラインナップ
Lil ala mode×SAMANTHAVEGAバニティバッグ
価格:19,800円(税込)(送料・手数料別途)
キラキラ生地とミラーチャームがポイント。ショルダー付き2WAY仕様で、裏地はキャラクターとリボンの総柄デザイン。
種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ
Lil ala mode×SAMANTHAVEGAツイードフリルハンドバッグ
価格:24,200円(税込)(送料・手数料別途)
人気のフリルバッグに特別アートをデザイン。キャラクターたちがおでかけする姿が愛らしい仕上がり。
種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ
Lil ala mode×SAMANTHAVEGAキャンバストートバッグ
価格:14,300円(税込)(送料・手数料別途)
A4対応サイズで通勤・通学にも活躍。Dカン付きでチャームアレンジも楽しめます。
種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ
Lil ala mode×SAMANTHAVEGA二つ折り財布
価格:17,600円(税込)(送料・手数料別途)
大きなリボンとキャラクターフェイスの金具モチーフがポイント。内側にもロゴ＆アート入り。
種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ
Lil ala mode×SAMANTHAVEGA2WAYバッグチャーム
価格:6,050円(税込)(送料・手数料別途)
ギンガムチェック×レースの華やかデザイン。バッグにもスマホにも使える2WAY仕様。
種類:ムース、キャミー、スフレ、ラテ
Lil ala mode×SAMANTHAVEGAバッグチャーム
価格:5,500円(税込)(送料・手数料別途)
ムースとキャミーがハグするアートを使用。サテンリボンとパールをあしらい、ファスナーチャームとしても使用可能。
予約・販売スケジュール
販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」
予約期間:2026年2月13日(金)12時～2026年2月28日(土)23時予定
商品お届け:2026年3月以降順次お届け
その他EC:サマンサベガ公式オンラインショップ
店舗:2/20(金)～全国のサマンサベガ取扱店舗にて発売
※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
©mikko
今だけの特別コラボ
Lil ala modeの愛らしい世界観とSAMANTHAVEGAのフェミニンなデザインが融合した限定コレクション。
バッグも小物もキャラクターの魅力がぎゅっと詰まったラインナップは、推し活やおでかけをさらに楽しくしてくれそう♪
予約は期間限定なので、気になるアイテムは早めにチェックしてみてください。