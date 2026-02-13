史上初のスラムダンクコンテスト3連覇を果たして、今季途中にブルズと2WAY契約を結んだマック・マクラング（27）が12日（日本時間13日）に米バスケサイト「HoopsHype」のインタビューに応じた。今年のスラムダンクコンテストに参加しない真相を明かした。

23年からスラムダンクコンテストで史上初の3連覇を達成したマクラング。26年2月にブルズと2WAY契約を結んだ。

今年は4連覇も期待されていたが、不参加となった。

「3連覇した時点で“これで終わり”と決めていたから周りにも伝えていた」と明かした。しかし3カ月前にNBAから「今年も出場する？」と打診があったようだ。「だから準備はしていた。でもいくつかの事情が重なり、状況が少し…迷いがあったけど結局今年は見送ることになった」と不参加の真相を明かした。

スター選手たちがダンクコンテストに出場しない理由については「ダンクがやり尽くされたからだと思う。今となっては観客を驚かせるのは難しい。それにこのコンテストは体に負担がかかるし、凄く緊張する。全ての視線が自分に向けられるからね。批判もたくさん浴びる。だから、オールスターで少し休める時、彼らは本当にやりたくないんだと思う。次にこのコンテストに挑戦する大物スターは、ダンクと創造性を心から愛している人でないと無理でしょう。今どき、他人がやったことのないような技を思いつくのは難しいですから」と持論を展開した。

「将来また出場するかは分からないけど、この3年間は本当に楽しんだよ」と回想した。