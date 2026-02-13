「今までにない匠海くん」北村匠海＆宮沢りえ、顔面タトゥー姿で密着ショット公開「痺れます」「最高」
俳優の北村匠海さんは2月12日、自身のInstagramを更新。俳優の宮沢りえさんと寄り添う姿が印象的なポスターを公開しました。
【写真】北村匠海＆宮沢りえの寄り添いショット
ファンからは「穏やかな時間が流れているような表情が素敵」「微笑んでるのに一筋の涙が溢れそうな絶妙な表情に、痺れます」「今までにない匠海くん、タトゥーカッコいいね」「かっこいい最高」などの声が寄せられました。
本作は内山拓也監督による作品で、第26回東京フィルメックス・コンペティション部門で審査員特別賞を受賞。さらに、ベルリン国際映画祭のパノラマ部門にも出品されています。国内外で高い評価を受ける話題作だけに、今後の展開にも注目が集まりそうです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
「タトゥーカッコいいね」北村さんは「『NUMB』新しいポスターが解禁です」とつづり、1枚の写真を投稿。映画『しびれ（英題『NUMB』）』のポスター画像です。顔にタトゥーを施し、薄くヒゲをたくわえた北村さんは、これまでの爽やかなイメージとは一線を画す渋い佇まい。宮沢さんも明るいヘアカラーに真っ赤なルージュで、普段とは異なる雰囲気を見せています。
他のポスターも公開中2025年11月22日に「僕は僕を見失い初めて大地という人物に辿り着きました」とつづり、映画『しびれ』のポスターを公開していた北村さん。
