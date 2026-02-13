三菱がゲームの世界で具現化した“スーパーカー”

世界的な人気を誇るレーシングゲーム「グランツーリスモ」シリーズには、自動車メーカーと共同で生み出された架空のコンセプトカー「ビジョン グランツーリスモ」シリーズが存在します。

そのなかで、三菱自動車が開発に関わったモデルが「XR-PHEV エボリューション ビジョン グランツーリスモ（以下、XR-PHEV エボ）」です。

XR-PHEV エボは、三菱が“ゲームの世界だからこそ実現できる究極のスポーツカー”として描いた1台です。ベースとなったのは、2013年の東京モーターショーで発表された「MITSUBISHI Concept XR-PHEV」。

このコンセプトカーで掲げられたデザインテーマ「アスリートフォルム」を、レーシングカーとして極限まで昇華させたのがXR-PHEV エボです。

フロントマスクはスリーダイヤマークを起点に、鋭いウェッジシェイプを強調。クラウチングスタート直前のアスリートが持つ緊張感をイメージした造形で、低く構えたノーズとシャープなキャラクターラインが強烈な存在感を放ちます。

前後に大きく張り出したフェンダーと20インチの大径ホイールにより、全長約4400mmという比較的コンパクトなボディながら、塊感のあるシルエットを実現しました。

とくに目を引くのが、そのプロポーションです。全長約4400mmに対し、全幅は約2200mm級という極端なワイドボディを採用。このアンバランスさこそが、XR-PHEV エボを“和製スーパーカー”と呼びたくなる最大の理由といえるでしょう。

パワートレインには、3.0リッターエンジンとモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載。システム最高出力は510馬力、最大トルクは103.5kgf-mと、スーパーカー級の数値を誇ります。

この強大なパワーを制御するのが、三菱独自の車両運動統合制御システム「S-AWC」です。4輪それぞれに最適な駆動力を配分することで、高い安定性と鋭いコーナリング性能を両立しています。

さらに、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を用いた軽量ボディや、徹底的に作り込まれたエアロダイナミクスにより、高速域での安定性と俊敏な旋回性能が追求されました。

XR-PHEV エボは、単なるゲーム内の架空車両にとどまらず、現実の三菱車にも影響を与えています。フロントデザインは「次世代SUVのデザインアイデンティティのスタディ」と位置づけられ、のちに「エクリプスクロス」や3代目「アウトランダー」などの市販車へとフィードバックされました。

※ ※ ※

XR-PHEV エボに対し、SNSでは「今見ても全然古さを感じない」「10年以上前のデザインとは思えない完成度」と、スタイリングを高く評価する声が数多く寄せられています。

とくに注目を集めているのが、その異様ともいえるプロポーションで、「全幅2.2mはさすがにワイドすぎるけど、そこがいい」「小さいボディにこの迫力はスーパーカーそのもの」と、極端なワイドボディを肯定的に受け止めるコメントが目立ちます。

また、「510馬力のPHEVというコンセプトは、当時としてはかなり先進的」「いまの時代に近い発想に感じる」と、パワートレインの中身に改めて驚く声も見られました。

一方で、「これがランエボの未来像だったのかもしれない」「エボの名前を冠するのも納得」と、かつてのランサーエボリューションと重ね合わせる意見も少なくありません。

市販化されることはなかったものの、XR-PHEV エボは、三菱がゲームの世界で具現化した“スーパーカー”として、今なお多くのクルマ好きの記憶に強く残る存在です。

架空のモデルでありながら、確かなリアリティと説得力を備えた一台として、再び話題を集めています。