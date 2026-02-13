室内にガス漏れ出した可能性 住宅が爆発し５人死傷 遺体は住人の62歳女性と判明 札幌・手稲
札幌市手稲区で住宅が爆発し、５人が死傷した火事で、プロパンガスが漏れ出し、引火して爆発したとみられることがわかりました。
専門家は、「室内にガスが漏れ出した可能性が高い」と指摘しています。
なぜ、これほどの爆発が起きたのでしょうかー
５人が死傷した爆発火災は、いまも消防などによる調査が続いています。
２月９日午前５時ごろ、札幌市手稲区の木造２階建て住宅が爆発した火事では、女性１人の遺体が見つかり、遺体はこの家に住む風間みち子さん６２歳と判明しました。
その後の調査で、爆発の原因が徐々に明らかになってきました。
この住宅街では、集中プロパンガスという方法でガスが供給されています。
ガスは地中の配管を経由して室内に届く仕組みですが、消防によりますと、どこかでプロパンガスが漏れ出し、引火して爆発したとみられることがわかりました。
問題は、「どこからガスが漏れ出していたか」です。
北ガスジェネックスによりますと、地中のガス管は耐震性に優れているため丈夫だといいます。
元・東京消防庁の坂口さんは、「地中には火種がない。仮にガスが屋外に漏れ出してきたとしても風で拡散されてしまう」と指摘しています。
消防は、大量のガスが室内に漏れ出していた可能性も含め調査しています。