ラグビーリーグワンの神戸は13日、BL東京戦（15日、秩父宮ラグビー場）メンバーを発表した。松永貫汰（26）がWTBで先発に名を連ね、この試合でリーグワン通算50試合目となる。

「このチームで50試合出させてもらえるっていうのは、本当に光栄なこと。OBや今の現役の選手でもレジェントの方がいますけど、そういう選手と一緒に50キャップの試合をさせてもらえることが、とてもうれしい」

相手は昨季優勝したBL東京。兄のFB松永拓朗も先発する予定で“兄弟対決”となる。「勝ちたいですね。僕がディフェンスだったら、マッチアップすることもあると思う。ワクワクしながら、いつもとは違う気持ちになります」と笑みを浮かべた。

前節はメンバーを外れた。「やっぱり悔しい気持ちはあったし、自分がもっとチャレンジしていかないといけないところも明確に見えた。もう1段階自分がレベルアップできるように、フレッシュな気持ちで取り組んでいる」と、今節では強みのランを十分に発揮する構えだ。

チームはリーグワンでBL東京に勝ったことがない。「まず東芝に勝つ。個人としてもアグレッシブに自分の強みを意識してプレーする」と松永。“兄弟対決”にも天敵にも勝利し、チームをさらに勢いづける。