俳優の須賀健太が好きな女性の髪型を告白。人気アイドルグループのメンバーが仕草を交えて実演すると、スタジオだけでなくSNS上でも「眼福すぎる」「永遠に見ちゃう」と悶絶の声があがった。

【映像】スタジオ興奮のアイドルの“仕草”

2月7日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#1で、スタジオでは「恋と髪」をテーマにトークを展開。女性の好きな髪型を聞かれた須賀は、「学生時代はポニーテール、正確には体育の時のポニーテールが好きで。普段は下ろしていて、動く時だけしばって、また外す仕草」と熱を込めて語る。

これにお笑いコンビ・見取り図のリリーが「本気で食べるときに結ぶ人は？」とさらに質問すると、須賀は「あ、めっちゃ好きです！！」と声を弾ませた。

すると、タレントのなえなのは、人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣に「やってみてよ、ポニーテール仕草」とリクエスト。櫻井は無茶振りに焦りつつ、ラーメンを食べるシチュエーションを想定して、「美味しそうだね〜とか言いながら…」と髪の毛を結ぶ仕草を“実演”し、スタジオには「最高！」と歓声があがった。

このシーンについて、番組公式Instagramが「5秒惚れポニーテール」とリール動画を投稿したところ、187万再生（2月12日時点）されるなど話題に。コメント欄では、「首がすごく綺麗」「眼福すぎるかわいい」「優衣ちゃんの髪くくり仕草はヤバいよね」「なんてセクシーなんだ 髪あげた首筋が本当に美しい」「可愛くて永遠に見ちゃう」といった悶絶の声があがった。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリ（賞金300万円）が決定する。櫻井となえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第1話ゲストに須賀が登場した。