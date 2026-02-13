女優で声優の戸田恵子が12日に自身のアメブロを更新。女優の渡辺えりとの観劇や食事でのユニークなエピソードを明かした。

この日、戸田は「ジムに行ってからの〜今日は渡辺えりさんと一緒に観劇」と報告し「もう会うなり面白い！」とコメント。開演前に喫茶店へ行ったそうで、渡辺について「話の中でマグネシウムかプルトニウムかを何度も言い間違える」とお茶目な一面を明かし「えりさん面白い〜！MgかPuかはめっちゃ大きな違いなのでねぇ…。笑」と楽しそうにつづった。

続けて、俳優の松尾諭が出演する舞台『2時22分ゴーストストーリー』を鑑賞したことを報告。「劇場に入って『ここ！ここ！』とえりさんが指した席に座って」とつづるも、実際は1列前の席だったといい「慌てておばちゃん2人は移動」と説明した。

終演後には松尾も交えて3人で食事に行ったといい「えりさんが本日体調がイマイチで『飲めるかしら？』と不安そう」だったと明かすも、実際は「ビールと熱燗を結構飲んで〜」店を出た後も渡辺から「もう一杯飲まない？」と誘われたことを告白。「飲めるんかーい！」「全然、調子悪くなんかなーい！」とツッコミを入れた。

最後に「私は用があるので失礼してきましたが、おまつとどこかに行ったのでしょう。一杯で済んだのかなぁ？」とつづり、ブログを締めくくった。