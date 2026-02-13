お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。人気グルメに異論を唱えた。

同番組では、コンプライアンスが厳しい昨今、普段言えないことを謙虚に打ち明ける人気企画「小さい声なら言える会」を実施。たかおの他、「たくろう」「エバース」の両コンビ、「EXIT」兼近大樹、「さや香」新山、お笑い芸人・岡野陽一が集結した。

たかおは「羽根つき餃子の羽根、いらないっす」とぶっちゃけ。「冷静に考えてほしいんですけど、マジ食べにくい」といい、中でも硬めの羽根を食べた際、「ハッキリとケガしたことがあります」と打ち明けた。

そして「前々から疑問にはあった」と振り返りながら、血のついたおしぼりを見た時に強く自覚したといい、「僕は反対です」と断言した。

また「おいしい餃子は、羽根がなくても焼いたほうをカリカリにしてくれてるんで、あれは見栄えだけ」というたかおに、「見取り図」盛山晋太郎は「それは結構、食いしん坊界隈では言われてるの？」と質問した。

これにたかおは「石塚さんにお会いした時に」と食レポで知られる「ホンジャマカ」石塚英彦の名前を挙げ、「分かるよ」と言われたことを明かした。一同は「レジェンドが言うってことは…」「間違いない」と納得していた。