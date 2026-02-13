１３日に行われた中道改革連合の代表選で、投票前に述べた小川淳也氏の決意表明全文は以下の通り。

皆様こんにちは。この度、党代表選挙に立候補させていただいた小川淳也です。どうぞよろしくお願い申し上げますまず、菊田、浮島両選管委員長に、このような場をしつらえていただいたことの、この間のご苦心に深く敬意と感謝を申し上げます。そして野田前代表、斉藤前代表におかれましては、結果のいかんに関わらず、この間大変なご労苦ご苦心の連続であったことと拝察をいたします。心より敬意とご慰労を申し上げます。そして階（猛）さん。長年の盟友として、こういう形で党の危機にあたって、フェアに本当に同志として競い合えること、この上ない幸せに感じています。心より敬意を表します。

「強くて、魅力的で賢くて、したたかな野党第一党を」

私は誰なのか。私達は何をすべきなのか。その中で私の役割は何なのか。大きく三つお伝えをさせていただきたいと思っています。

私は７１年高松市内で、今もう８０近くなりますが両親がパーマ屋を営み、現役で店先に立たせていただく庶民の家庭、３人兄弟の長男として生まれました。中央官庁で１０年勤務し、当時の傷んだ自民党政権を見て、国民にはこれに代わる選択肢を持つ権利があり、資格がある。何としても強くて、魅力的で賢くて、したたかな野党第一党というこの国に必要なインフラを用意したい。そう思って当時の民主党の門を叩きました。政権時代に十分国民の期待に応えられなかった場面も多々あります。そして政権を担うということがいかに大変なことであるのか、そのことも身をもって感じたその後でございました。

しかし、定期的に政権が変わることで、生身の人間が預かる巨大な国家権力と、巨額の国家予算を定期的に浄化し、政策の軌道修正を行っていくことこそが、この国の末永い繁栄とこの国に生きる国民の幸せに繋がる。その信念・確信はいささかも揺らいだことはありません。私はここからまさにこの中道改革を本務とする野党第一党を再び国民にとって魅力と期待感にあふれたものへと生まれ変わらせ、作り変えていきたいと思っております。

「ときに、極論とは魅力的なもの」

では私達は何をすべきなのか。真ん中の道を歩むことは既に宣言をしています。ときに、極論とは魅力的なものです。答えを簡単にし、敵を作り、普段抱えているストレスを解消してくれる魅力的なものが極論です。しかし私達は、極論にはくみしない流されないということを決意した仲間たちです。右から叩かれながら、左から叩かれながら、まるで私の人生のようですが、堂々と真ん中の道を歩んでいこうではありませんか。そして私達は、この中道という言葉で、真ん中の道を歩む政治姿勢については明らかにしました。しかし政党として目指すべき地点は何なのか。ここを明らかにしていかなければなりません。まず真ん中の道を歩むことで、今世界で脅かされている自由と民主主義を確固たるものにしていこうではありませんか。この点このたびの邪心に満ちた解散のあり方そのものが、私達の目指す健全な自由と民主主義とは対極にあるものである。一言、苦言を呈しておきたいと思っています。

「国民を戦わせない覚悟をこそ、政治家に求めていきたい」

そして真ん中の道を歩むことで、徹底した平和主義を貫いていこうではありませんか。最近、国民に戦う覚悟を煽る政治家が増えてきたことに、私は強い憤りと怒りを持っています。国民に戦う覚悟を煽る政治ではなく、国民を戦わせない覚悟をこそ、政治家に求めていきたい。その先頭に立ちたいと思っています。

第３に、この真ん中の道を歩むことで、生活者重視、生活者起点をより具体化をし、明確化していこうではありませんか。まず減税と給付で暮らしに一息ついていただきたいと思います。しかし今般の物価高は、それほど簡単、単純な問題ではありません。雇用は正規と非正規に分化し、働いても尊厳ある処遇にあずかれず、家族の形成、将来の見通しを失った方々がたくさんいらっしゃる。こうした雇用構造を見直していかなければならないでしょう。そして長年、政治が矛盾を放置してきたそのツケとして、円の価値は下がりそれでも食料の７割近くエネルギーの９割近くを輸入に依存したまま物価高を止められないこの国、国の政治の無能と無力さを私達は克服をしていかなければなりません。それら全てが体系化されて初めて、私達の掲げる生活者重視は、中身を帯びたものになる。その先頭に立ちたいと思っています。

最後に、真ん中の道を歩むことで申し上げた自由と民主主義、徹底した平和主義、そして生活者重視、全てを推進していくのは、透明性の高い政治ではありませんか。今回も、裏金に手を染めた議員が複数復活してきているようですが、その対極をいこうではありませんか。政治とカネの問題のみならず、政治家として公人として極めて透明性高く、信頼度、信任の高い姿勢を国民に伝えてこそ、私達の言葉に耳を傾けてみよう。私達の言葉に心を寄せてみよう。そう、有権者国民は思っていただけるのではないでしょうか。そうした集団として、私達は力強く再度立ち上がらなければなりません。

その際私は党の責任者として、まずこの国が目指すべき社会像を明らかにしていきたいと思っています。人口減の中でいかに地域経済、地域社会を維持していくのか。昭和の時代に５％だった高齢化率は現在３０％、やがて４０％の時代を迎える今、どのように社会保障制度をリフォームすれば、国民は安心して今を生き、将来に望みを繋ぐことができるのか。そして輸入依存をしている食料とエネルギーを、いかなる政策で本格的に国産化を進めていくのか、こうしたトータルのビジョン、目指すべき社会像を明確に提示することができて初めて野党第１党といえるのではないでしょうか。国会における権力監視の仕事はおろそかにいたしません。なかったことにはさせません。しかし、それに勝るとも劣らず、この国はこの国に生きる国民はどこへ向かえばいいのか、その一つの道しるべ、進路となるべきが野党第１党です。私は改めてその先頭に立ちたいと思っています。

「国会を現代化し、効率化していく」

国会改革も進めます。非常に非効率。党議拘束がかかり、そして政権与党の事前審査、長時間の非効率な審議、国会を現代化し、効率化していくことこそが、後の世に耐えられる国会へと生まれ変わらせる道ではないかと思います。この際、長年与党で様々なご苦心を重ねられた党所属議員の皆様に、公明党出身の皆様の知見とご労苦と、そして様々なご指導を十分にお預かりをしたい、そう思っております。

そして党改革です。まずはできたばかりです。私達自身が、先ほど申し上げた観点に立って、まずこの党のアイデンティティと存在意義、存在価値立ち位置を再度共有をし、確認をし合わなければなりません。そしてそれぞれに出自と歴史と、へてきた経験が様々です。地域の事情も様々です。あらゆる対話の努力を惜しむことなく、党内融和に努めていきたいと思っています。そして、参議院に残された出身政党の方々との丁寧なコミュニケーションそして全国に数千人はくだらない。地方議会の最前線で踏ん張っている仲間たち、これらの意見も丁寧に聞いて、今後の国民のためにあるべき我々の姿を模索、ともにしていこうではありませんか。そして当然のことながら、今回、落選をした多くの同志の無念と、そして落胆を我がものとしたいと思っております。彼らの想いにも、何としても答え、物心両面から支えていかなければなりません。

そしてこれらの党運営を全うしていくためには、女性若手の登用を含めて、国民から改めて期待と魅力に溢れたものへと作り変えていきたいと思います。

「２１００年にいかなる社会を私達は残すことができるのか」

最後に、昨年の夏、私事で誠に恐縮です。娘が出産をいたしました。赤ん坊の顔を初めて見たとき、この世代は、２１００年まで生きる世代だということを実感いたしました。かねてから長期的に物事を考えてきたつもりです。しかしではその２１００年にいかなる社会を私達は残すことができるのか、地球環境、地域社会を社会保障性雇用暮らしぶりを、どのような社会を残すことができるのか、大人社会の指導的立場にある党内の仲間として、その責任を一緒に果たしていきたいと思います。

少々時間余りました。誠に熱意が余ったことをお詫びを申し上げ、立候補に当たっての所信の一端とさせていただきます。どうぞ皆様、小川淳也にご信任とご期待をお寄せいただきます。いや、心よりお願いを申し上げ、訴えとさせていただきます。ともに頑張りましょう。