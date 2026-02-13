厚揚げ・カニカマ・ポン酢の「厚揚げステーキ」が家計の味方！高タンパクでお弁当にも

お手ごろ価格の厚揚げが、主役級のおかずに変身。

材料少なめ、味つけはポン酢だけ。こんがり焼いてかにかまねぎをのせれば、うまみたっぷりで白いご飯が止まりません。節約素材とは思えない満足感です！

『厚揚げステーキ かにかまねぎポン酢』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ（小）……2枚（約340g）

かに風味かまぼこ……6本（約60g）

万能ねぎ……5本

ポン酢しょうゆ……大さじ2

ごま油

作り方

（1）かにかまは幅1cmに切ってほぐす。万能ねぎは小口切りにする。厚揚げは厚みを半分に切る。ボールにかにかま、万能ねぎ、ポン酢しょうゆ、ごま油小さじ1を入れて混ぜる。

（2）フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、厚揚げを切り口を下にして並べて3〜4分焼く。焼き色がついたら上下を返し、1分焼いて器に盛り、（1）のかにかまを汁ごとかける。

おいしく作るコツ

厚揚げの厚みを半分にするときは、まな板の上に厚揚げを立てるようにして置くのがポイント。手でしっかり押さえて包丁で2つに切り分ければ、均等な厚みになります。

焼いてのせれば、あとはご飯を用意するだけ。節約素材とは思えないおいしさで、これから出番が増えそうです♪

（『オレンジページ』2025年4月17日号より）