2児の母・西山茉希、祝日に作った豪華手料理5品紹介「お店が開けそう」「センスの塊」と反響
【モデルプレス＝2026/02/13】モデルの西山茉希が2月12日、自身のInstagramを更新。祝日の料理動画を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「センスの塊」“プロ級”手作りトマトハーブ煮込み
西山は「お留守番の多くなる週。買い出しから一緒に、食卓を囲める夜」とつづり、「オーブンチキン」「ローストビーフマリネ」「チキンと野菜のトマトハーブ煮込み」「エビと貝柱のマジックオイルソテー」「ケールペーストで豆乳リゾット」の5品の料理を作っている動画を公開。オーブンでこんがりと焼き色がついたチキンや、軽やかな包丁さばきで野菜を切っている手元、ぐつぐつと音を立てている煮込み料理など料理中の様子を「＃祝日クック」のハッシュタグを添えて披露した。
この投稿に、ファンからは「お店が開けそう」「センスの塊」「豪華」「どれも美味しそう」「料理上手で尊敬する」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希、祝日の豪華手料理動画公開
◆西山茉希の投稿に反響
