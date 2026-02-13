渡邉美穂、膝上スカートのスーツ姿披露 元日向坂46・同期メンバーとの2ショットに反響「可愛すぎる」「待ってました」
【モデルプレス＝2026/02/13】元日向坂46で女優の渡邉美穂が2月12日、自身のInstagramを更新。出演中のTOKYO MXドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（毎週木曜よる21時25分〜）のオフショットを公開し、話題となっている。
同投稿ではそのほか、渡邉のソロショットやドラマの小道具の写真などが披露されている。
【写真】25歳元日向坂「可愛すぎる」ミニスカスーツ姿で元メンバーと手繋ぎ
◆渡邉美穂、 濱岸ひよりとの2ショット公開
渡邉は「ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』今夜第2話放送です〜 是非ご覧ください！！」と、ONE N’ ONLYの高尾颯斗と自身がW主演を務める、TOKYO MX木曜ドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」の放送を告知。「ひよたんとのオフショットも」と続け、同作品に真木菫（まき すみれ）役で出演している、自身と同じく元日向坂46で同期だった濱岸ひよりとの2ショットを公開した。渡邉は膝上丈スカートの黒いスーツ姿、濱岸は黒いパンツスーツ姿で、互いに手を繋いでポーズを取っている。
◆渡邉美穂の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人ともスーツ似合ってる」「2ショットありがとう」「可愛すぎる」「オフショット待ってました」「仲良しで素敵」「放送楽しみ」「2人の関係が尊い」といった声が寄せられている。
「ゆかりくんはギャップがずるい」は電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、あんどうまみ氏の同名コミックのドラマ化。渡邉が演じるのは、週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森芽衣子。芽衣子が慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒“ゆかりくん”こと葉山縁（高尾）がいるから。ゆかりくんは癒やし。心のオアシス、かわいい生徒。だけど学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…？（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】