ヘラヘラ三銃士ありしゃん「甘さ控えめ」バレンタイン簡単レシピ紹介「売り物みたい」「ヘルシーで真似したい」 の声
【モデルプレス＝2026/02/13】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが2月12日、自身のInstagramを更新。バレンタインに向けたチョコレートケーキを作る様子を公開し、話題となっている。
【写真】双子出産YouTuber「売り物みたい」米粉使用した簡単チョコチーズケーキ
ありしゃんは「グルテンフリーのチョコチーズケーキ 甘さ控えめで甘いの苦手な方もオススメ バレンタインにぜひ作ってみてね」「＃バレンタイン簡単レシピ」とつづり、米粉を使ったチョコチーズケーキを作る動画を投稿。「料理家の杉山絵美さんのレシピをチョコ味にアレンジしました」と続け、バレンタイン用にアレンジした詳細な分量も記載している。
動画の中ではクリームチーズを常温に戻しておくと混ぜやすいことや、生地を流し込む前にクッキングペーパーを濡らしておくとくっつきにくくなること、焼き立てはプルプルしており1日冷蔵庫に入れると完全に固まることなど、実際に作る際の注意ポイントも紹介している。
この投稿に「作りやすそう」「売り物みたい」「グルテンフリーレシピ嬉しい」「簡単そうなのに美味しそう」「売り物みたい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆ありしゃん、グルテンフリーのチョコチーズケーキレシピ公開
◆ありしゃんの投稿が話題
