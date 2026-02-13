開催中のミラノ・コルティナ五輪で、フリースタイルスキー・男子モーグル決勝が2026年2月12日（現地時間）に行われ、堀島行真選手（28）が、2022年北京五輪から2大会連続となる銅メダルを獲得した。

日本オリンピック委員会（JOC）公式インスタグラムは、競技終了後の堀島選手と、妻で元フリースタイルスキー選手の輝紗良さん（25）の2ショットを公開。SNSで「素敵な夫婦」などと注目を集めている。

「家族とともに掴み取った2大会連続の銅メダル」

JOC公式インスタグラムは2月12日（日本時間）、銅メダルを手にした堀島選手と、隣に寄り添う輝紗良さんの、そろって笑顔を見せた2ショットを公開。「家族とともに掴み取った2大会連続の銅メダル」とつづった。

コメント欄には「とっても良い写真 近くで1番喜んでくれる人がいるから頑張れるよね おめでとうございます」「素敵なお写真ですね」「奥様との2ショット最高です」「堀島選手の強さのそばには、いつも奥様の温かな支えがあったのですね。最高の景色を分かち合うお二人の姿は、メダル以上に美しく輝いています」などと書き込まれている。