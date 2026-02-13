きょう13日の鹿児島県内は日差しに恵まれました。

洗濯物を干したり、暖かさに誘われて出かけたりした方もいらっしゃったのではないでしょうか？

鹿児島県内は高気圧に覆われて晴れの天気になりました。

上空に暖かな空気が流れ込み、最高気温が20度を超えたところもありました。

各地の気温は、与論島で21.2度、奄美市名瀬で19度、鹿児島市で18.2度などとなっています。

鹿児島市の石橋記念公園では日差しを浴びながらボール遊びをする家族連れも見られました。

（訪れた人）「めちゃくちゃ暑いですね」

（レポーター）「この時間、外は風も穏やかで、太陽の光を浴びているとだんだん暖かくなってきました。こちらの公園のカワヅザクラは枝の先の方から花が開いてきていてとてもきれいです」

園内には6本のカワヅザクラが植えられていて、5分咲きほどの木も・・・。

（訪れた人）「時期的にもう咲いていると思ったが、今年は遅いのかな」

公園によりますと今年は開花が2週間ほど遅れていて、3月に入ってからも花が楽しめそうだということです。

来週の中頃までは気温は平年並みかそれ以上となり、暖かな日が続く見込みです。

