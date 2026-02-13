メインシナリオ・・・最近の急激な下げで短期のトレンドは下向きに傾き、一目均衡表の雲の中に突入している。12日に1月27日以来の安値水準となる111.78円まで一時下落しており、1月27日の安値111.75円を割り込み、昨年10月2日の安値105.20円から今年1月23日の高値115.43円までの上げに対する38.2％押しの111.52円も下抜けば、昨年12月4日の安値110.60円や昨年11月25日の安値110.44円、半値押しの110.32円、110円の節目が下値の目標になる。110円の節目を維持できないようあれば、昨年11月14日の安値109.57円を試す可能性がある。



サブシナリオ・・・一方、戻した場合は、一目均衡表の雲の上限の113.19円や転換線の113.56円、基準線の113.59円が目先のターゲットになる。



