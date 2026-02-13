人気が高まる医学部受験

目下、大学受験シーズン真っ只中だが、少子化が進むなか私立大学を中心に指定校推薦や総合型選抜が大幅に増加。一般入試を経て進学する学生は減少傾向で、現役志向も強まるなど、過熱の一途をたどってきた受験戦争にも変化がみられる。

だが、「医学部受験」だけはいまも“別世界”のようだ。国公立・私立を問わず偏差値65以上が当たり前で、浪人も珍しくない。受験が複数年にわたることを前提に、家族の生活予定を組むこともあるという。

「背景にあるのは、医師という職業に対する根強い安定信仰と、富裕層を中心とする教育投資の巨大化です。混迷する国際情勢、進化を続けるAIなど、不安要素が山積みのいま、どんな仕事に就いていればわが子の将来は安泰なのか。親世代の悩みは深く、とにかく子どもを“確実なレール”に乗せたい。その思いが、医学部受験へと親を駆り立てています」（教育専門誌関係者）

もちろん、子どもが希望する進路と、受験を突破するだけの成績が伴えば問題ないだろう。だが、そのハードルの高さゆえ、医学部受験に不安を抱えない親は少ないはずだ。たとえ、大金を払ってもわが子を医学部へ入れたい――。そんな思いを抱く親が頼る医学部専門予備校があるという。

受験生にとって“勝負の冬”が続く

京都・室町通に校舎を構える「京都医塾」の担当者はこう語る。

「学力だけを見ても医学部には受かりません。本気の覚悟が必要なんです」

学習も生活も“完全管理”

京都医塾は創立40年で、これまで1000人以上の医学部合格者を送り出してきたそうだ。

同塾の担当者によれば、

「偏差値40以上の医学部医学科専願者に限定した最終合格率は61％に達しています。これは進学校のトップ層の学生だけを集めた数字ではありません。他の塾で結果が出なかった生徒や多浪生、生活習慣が崩れていた生徒も含まれています。定員は年間最大100人で、あくまでも少人数制にこだわり、全生徒に1年間専用の完全個室ブースを用意します。学習も生活も”管理の下”で進められるのです」

しかも、京都大出身を中心に講師陣を固めている。

「1人の生徒に対して、最大13人の講師がチームを組んで、科目別・段階別に指導を行っています。進捗や性格、弱点まで共有される仕組みです。単に“教える人”で終わらず、学習計画の修正から生活指導まで関与するわけです」（同）

入塾前に学力を分析し、必要とあれば小学生レベルの計算や読解から教え直すことも。

「1日の学習時間は最大14時間、年間学習時間は5,000時間以上にのぼります。1日を8コマに分け、15分刻みでスケジューリングを実施。分からないまま次へ進むことは許されません。生徒に割り当てられる個室ブースは、朝8時前から使用可能。自習時間も講師が巡回して、状況を把握しています。スマートフォンの管理、姿勢、集中状態までチェックされるため“逃げ場”はありません。ただ、私たちはそれが結果につながると考えています」（同）

「年間1000万円を超えることも」

学習面だけでなく、睡眠や食事、メンタルの状態まで徹底的に管理され、常に監視の目が行き届いた生活――。生徒の中には「ここまで細かく管理されるとは思わなかった……」と戸惑う者もいるそうだが、それも頷ける話だ。

「とはいえ、生徒を“追いつめる”ことが目的ではありません。生徒1人に3人の担任がつきます。また、校内にはマッサージルームも完備され、極度の緊張状態にある生徒のケアにも力を入れているんです。また、もうひとつ私たち大事にしているのは“親への対応”。定期的に面談や報告を行い、保護者の不安や焦りを受け止める。“親が不安定では、子どもは伸びない”という考えているからです」（同）

特殊な状況下での受験勉強によって、2025年度の高卒生の一次合格率は79％に達し、最終合格率も61％を記録したそうだ。

さて、こうした“実績”を誇る塾に通うには、どれほどの費用が掛かるのだろうか。

担当者によれば、同塾の学費は「完全オーダーメイド制のため、生徒によっては年間1000万円を超えることもある」という。当然ながら、通塾が複数年に及べば、学費はさらに膨らむことになる。一般的な感覚で言えば、「年収1000万円」は間違いなく高給取りだろう。それほどの金額を子どもの予備校代に注ぎ込むのは至難のワザのように思える。

「学力をごまかすことはできない」

それでも一部の保護者は「医学部合格がもたらす将来の安定を考えれば、必要な投資額」と判断するようだ。偏差値35から段階的に65まで引き上げた例もあるという。なかには、実際に年間に約1000万円を投じ、1年で地方私立医学部に合格した生徒も存在するとか。医学部受験、そして、富裕層の教育投資の過熱ぶりを象徴するような事例かもしれない。

「私たちが重視しているのは医学部を“正面から突破する”ことです。不正入試問題以降、医学部入試の不透明さは社会的批判を浴びてきました。しかし、医学部に入学した生徒には進級試験や卒業試験、そして、医師国家試験が待ち受けています。つまり、医学部合格はあくまでも通過点であり、学力をごまかすことはできないわけです。そうした厳しい道を歩むための覚悟を持ってほしいと考えています」

デイリー新潮編集部