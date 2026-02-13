群馬県伊勢崎市で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車に衝突して家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判で前橋地裁は男に懲役20年を言い渡しました。

判決が出た時、鈴木被告は前を見つめ、耳を傾けていました。遺族の中には涙ぐむ人もいました。

鈴木吾郎被告は2024年5月、酒の影響で正常な運転が困難な状態でトラックを運転し、中央分離帯を乗り越えて乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの3人を死亡させた危険運転致死傷などの罪に問われていました。

これまでの裁判で、鈴木被告は飲酒を否定してきましたが13日、前橋地裁は、飲酒について「車に空き容器が残されていた焼酎2本を食事の時に飲んだと考えることが合理的」「会社の呼気検査後に死角になる場所で酒を飲む機会は十分にあった」として鈴木被告の主張を退けたうえ、危険運転致死傷罪の成立を認めました。