株式会社ジェリービーンズグループは、バスケットボール事業への参入を目的とした子会社「株式会社サンライズ」を設立した。同グループは将来的なBリーグ参入を視野に入れ、クラブ運営を含むスポーツ事業の展開を図る。

ジェリービーンズグループは1976年設立の老舗企業で、レディースシューズブランド「JELLY BEANS」をはじめとするファッション関連事業を主軸に展開してきた。現在はホールディングス体制のもと、ブランド事業やリテール事業に加え、デジタル、エンターテインメントなど多角的な事業領域へ拡大。今回、スポーツ事業を「第三の柱」と位置づけ、本格的な参入を決定した。

新会社となるサンライズは、山梨県を本拠地としてプロバスケットボールクラブの運営を見据えた体制整備を進める方針だ。山梨県は現在、Bリーグのクラブが存在しない「Bリーグ未設置県」の一つ。同グループは、地域に根ざした代表クラブとしてのポジションを確立し、地方創生への貢献や地域経済の活性化を目指すとしている。

また、同グループはこれまで培ってきたブランド開発やマーケティングのノウハウを活用し、スポーツビジネス分野における新たな価値創出を図る考え。アパレルとスポーツIPを融合させた新しいビジネスモデルの構築や、デジタル技術を駆使したファンエンゲージメントの強化、さらにはスポンサーシップの構築を通じて、持続可能なクラブ経営モデルの確立を狙う。

今後はBリーグの参入要件の確認や地域連携の具体化を踏まえ、段階的に準備を進めていく予定。ファッション界で培った感性とスポーツの熱量を掛け合わせ、山梨県からバスケットボール界に新たな風を吹き込むことができるか、今後の動向に注目が集まる。