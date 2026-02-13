アミューズが２６年３月期業績予想を上方修正 アミューズが２６年３月期業績予想を上方修正

アミューズ<4301.T>がこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６５０億円から６７０億円（前期比１．７％減）へ、営業利益を４３億円から５５億円（同９６．５％増）へ、純利益を２８億円から３６億円（同２．２倍）へ上方修正した。映画「国宝」の配給収入やアーティストの大型コンサートに係る商品売り上げ収入、新規コマーシャル案件の獲得に伴うＣＭ収入などが好調に推移していることが要因としている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高５５０億３０００万円（前年同期比２．１％増）、営業利益６３億７９００万円（同２．４倍）、純利益４１億８０００万円（同６．８倍）だった。Ａ－Ｓｋｅｔｃｈの連結除外や前年同期に開催されたＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩのコンサートツアー開催の反動減などの影響があったものの、主にサザンオールスターズや星野源などの大型コンサートツアー、ブロードウェイミュージカル「キンキーブーツ」の開催などによりイベント収入が大幅に増加したことが業績を牽引。また、アーティストに係るグッズ・商品収入が増加したことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS