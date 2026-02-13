１３日の東京株式市場で日経平均株価は続落。衆院選後の急伸で高値警戒感が高まるなか、利益確定売りが優勢となり５万７０００円台を割り込んだ。



大引けの日経平均株価は前日比６９７円８７銭安の５万６９４１円９７銭。プライム市場の売買高概算は３４億１００５万株。売買代金概算は１０兆７６２５億円となった。値上がり銘柄数は２６７と全体の約１６％、値下がり銘柄数は１３０５、変わらずは２５銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウが６６９ドル安となりナスダック指数も下落した。ＩＴ・ハイテク関連株に売りが膨らんだ。米国市場が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げてスタート。午前９時５０分過ぎには下げ幅は９００円を超え５万６６００円台まで下落した。米株安を受け、前日に決算を発表したソフトバンクグループ<9984.T>が大幅安となり日経平均株価を押し下げた。８日の衆院選で自民党が大勝し株価が急伸したことから、相場には過熱感も指摘されるなか利益確定売りが優勢となった。前日の米国で人工知能（ＡＩ）が業務を代替することが懸念されＳａａＳ（サース）関連株が売られた流れに乗り、東京市場でも野村総合研究所<4307.T>や富士通<6702.T>などが売られた。売り一巡後は下げ渋る展開となったが上値は重く、大引けにかけ売り直され日経平均株価は３日ぶりに５万７０００円台を割り込んだ。プライム市場の８割を超える銘柄が下落した。なお、株価指数オプション２月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万７０４５円６５銭だったとみられている。



個別銘柄では、フジクラ<5803.T>や日立製作所<6501.T>、リクルートホールディングス<6098.T>が安く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>が軟調。ＮＥＣ<6701.T>や信越化学工業<4063.T>が下落し、任天堂<7974.T>や住友金属鉱山<5713.T>が売られ、Ｓａｎｓａｎ<4443.T>や弁護士ドットコム<6027.T>、ＴＩＳ<3626.T>が急落した。



半面、前日発表の決算が好感されたキオクシアホールディングス<285A.T>が急伸したほか、アドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>、ディスコ<6146.T>が高い。ファーストリテイリング<9983.T>やトヨタ自動車<7203.T>、アシックス<7936.T>が堅調。ＪＸ金属<5016.T>やＩＨＩ<7013.T>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS