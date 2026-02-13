朝日インテックが２６年６月期業績予想及び配当予想を上方修正 朝日インテックが２６年６月期業績予想及び配当予想を上方修正

朝日インテック<7747.T>がこの日の取引終了後、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を１３０８億７０００万円から１４１１億４２００万円（前期比１７．６％増）へ、営業利益を３２６億４２００万円から４２２億２０００万円（同４０．４％増）へ、純利益を２３８億１１００万円から３０５億５６００万円（同２．４倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円９１銭から４６円１０銭（前期２４円２３銭）へ引き上げた。



海外市場を中心にメディカル事業が好調に推移し、一方のデバイス事業も医療部材・産業部材ともに取引が増加していることに加えて、為替レートが想定よりも外貨高で推移していることを受けて想定為替レートを見直したことなどが要因。また、生産性の改善により粗利率が改善することや投資有価証券売却益の増加なども寄与する。



なお、同時に発表した１２月中間期決算は、売上高７１２億６６００万円（前年同期比１５．９％増）、営業利益２４３億７２００万円（同４０．１％増）、純利益１７２億１４００万円（同４０．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS