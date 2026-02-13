28年ぶりW杯出場のスコットランド、H・バーンズ“転籍加入”は実現せず「イングランドでのプレーを目指すことに集中」
スコットランド代表のスティーブ・クラーク監督が12日、イングランド代表から転籍する可能性があったMFハービー・バーンズ(ニューカッスル)について「ハービーはイングランドでのプレーを目指すことに集中する。スコットランドには来ない」と明言した。『BBC』や『スカイ・スポーツ』などが伝えている。
バーンズは2020年にイングランド代表選手として国際Aマッチ1試合に出場している。ただ現在の国際サッカー連盟(FIFA)の規定では21歳までに国際Aマッチ3試合以内の出場であれば、1回限りで代表チームを変更することが可能。バーンズは母方の祖父母にスコットランドのルーツがあるため、スコットランドを選択することも認められている。
今季はプレミアリーグでここまで25試合5得点を記録している一方、イングランド代表からは遠ざかっているバーンズ。28年ぶりのワールドカップ出場権を獲得したスコットランドに転籍し、大舞台に電撃参戦することを選ぶか注目が集まっていた。
ただクラーク監督はこの日、「いつも訊かれる質問だしみんなが尋ね続けてくる」と語りながらバーンズは転籍しないことを明言。「公表していいよ。これ以上私やハービーに質問する必要はない」とも話して決着がついたことを示した。
その上で指揮官は「残念かって?ノーだ」とも語り、W杯への影響はないことも強調。『スカイ・スポーツ』も「バーンズがW杯でスコットランドに貢献しただろうことは間違いない」としつつ、「スコットランドはバーンズ抜きで予選首位通過をしている。ホームでデンマークを破ってアウェーでは引き分けたチームだ。彼抜きでも主要大会初のグループリーグ突破を果たせるだけの戦力はいる」と伝えている。
スコットランドは北中米W杯でブラジル、モロッコ、ハイチと同じC組に位置しており、結果次第では決勝トーナメント初戦で日本代表と対戦する可能性もある。なお3月シリーズでは日本との国際親善試合を予定している。
バーンズは2020年にイングランド代表選手として国際Aマッチ1試合に出場している。ただ現在の国際サッカー連盟(FIFA)の規定では21歳までに国際Aマッチ3試合以内の出場であれば、1回限りで代表チームを変更することが可能。バーンズは母方の祖父母にスコットランドのルーツがあるため、スコットランドを選択することも認められている。
ただクラーク監督はこの日、「いつも訊かれる質問だしみんなが尋ね続けてくる」と語りながらバーンズは転籍しないことを明言。「公表していいよ。これ以上私やハービーに質問する必要はない」とも話して決着がついたことを示した。
その上で指揮官は「残念かって?ノーだ」とも語り、W杯への影響はないことも強調。『スカイ・スポーツ』も「バーンズがW杯でスコットランドに貢献しただろうことは間違いない」としつつ、「スコットランドはバーンズ抜きで予選首位通過をしている。ホームでデンマークを破ってアウェーでは引き分けたチームだ。彼抜きでも主要大会初のグループリーグ突破を果たせるだけの戦力はいる」と伝えている。
スコットランドは北中米W杯でブラジル、モロッコ、ハイチと同じC組に位置しており、結果次第では決勝トーナメント初戦で日本代表と対戦する可能性もある。なお3月シリーズでは日本との国際親善試合を予定している。