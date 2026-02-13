児玉化学工業 <4222> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比18倍の18.3億円に急拡大し、通期計画の8.5億円に対する進捗率が215.9％とすでに上回り、さらに5年平均の64.7％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は9.8億円の赤字(前年同期は600万円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11倍の12億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.0％→3.9％に改善した。



株探ニュース

