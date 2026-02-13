[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1466銘柄・下落1489銘柄（東証終値比）
2月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3062銘柄。東証終値比で上昇は1466銘柄、下落は1489銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが109銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は310円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3168> ＭＥＲＦ 1430 +413（ +40.6%）
2位 <6227> ＡＩメカ 14240 +3150（ +28.4%）
3位 <9419> ワイヤレスＧ 340 +53（ +18.5%）
4位 <246A> アスア 748 +113（ +17.8%）
5位 <9889> ＪＢＣＣＨＤ 1526 +205（ +15.5%）
6位 <6574> コンヴァノ 150 +20（ +15.4%）
7位 <3777> 環境フレンド 73.4 +9.4（ +14.7%）
8位 <2970> ジーエルシー 990 +121（ +13.9%）
9位 <4833> Ｄｅｆコン 83 +10（ +13.7%）
10位 <9553> マイクロアド 810 +96（ +13.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <352A> ロイブ 727 -279（ -27.7%）
2位 <8165> 千趣会 153.5 -54.5（ -26.2%）
3位 <4476> ＡＩクロス 1211 -372（ -23.5%）
4位 <4932> アルマード 925 -258（ -21.8%）
5位 <1848> 富士ＰＳ 648 -174（ -21.2%）
6位 <248A> キッズスター 1470 -380（ -20.5%）
7位 <2330> フォーサイド 146 -35（ -19.3%）
8位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 893 -183（ -17.0%）
9位 <2586> フルッタ 118.1 -22.9（ -16.2%）
10位 <6266> タツモ 2339.9 -443.1（ -15.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7205> 日野自 515 +49（ +10.5%）
2位 <4506> 住友ファーマ 2720 +249.5（ +10.1%）
3位 <5706> 三井金属 28100 +1560（ +5.9%）
4位 <7733> オリンパス 1950 +97.5（ +5.3%）
5位 <2503> キリンＨＤ 2680 +88.5（ +3.4%）
6位 <4578> 大塚ＨＤ 10900 +315（ +3.0%）
7位 <4568> 第一三共 2985 +47.5（ +1.6%）
8位 <1812> 鹿島 7260 +96（ +1.3%）
9位 <6758> ソニーＧ 3595 +43.0（ +1.2%）
10位 <7272> ヤマハ発 1198 +13.0（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4324> 電通グループ 2800 -152.5（ -5.2%）
2位 <4004> レゾナック 9900 -240（ -2.4%）
3位 <6361> 荏原 5200 -103（ -1.9%）
4位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4820 -70（ -1.4%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1405.1 -20.4（ -1.4%）
6位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4135 -55（ -1.3%）
7位 <3659> ネクソン 3106.8 -41.2（ -1.3%）
8位 <6326> クボタ 3096 -41.0（ -1.3%）
9位 <7201> 日産自 442 -5.0（ -1.1%）
10位 <2768> 双日 6311.2 -62.8（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
