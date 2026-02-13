　2月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3062銘柄。東証終値比で上昇は1466銘柄、下落は1489銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが109銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は310円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3168>　ＭＥＲＦ　　　　　 1430　　+413（ +40.6%）
2位 <6227>　ＡＩメカ　　　　　14240　 +3150（ +28.4%）
3位 <9419>　ワイヤレスＧ　　　　340　　 +53（ +18.5%）
4位 <246A>　アスア　　　　　　　748　　+113（ +17.8%）
5位 <9889>　ＪＢＣＣＨＤ　　　 1526　　+205（ +15.5%）
6位 <6574>　コンヴァノ　　　　　150　　 +20（ +15.4%）
7位 <3777>　環境フレンド　　　 73.4　　+9.4（ +14.7%）
8位 <2970>　ジーエルシー　　　　990　　+121（ +13.9%）
9位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　 83　　 +10（ +13.7%）
10位 <9553>　マイクロアド　　　　810　　 +96（ +13.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <352A>　ロイブ　　　　　　　727　　-279（ -27.7%）
2位 <8165>　千趣会　　　　　　153.5　 -54.5（ -26.2%）
3位 <4476>　ＡＩクロス　　　　 1211　　-372（ -23.5%）
4位 <4932>　アルマード　　　　　925　　-258（ -21.8%）
5位 <1848>　富士ＰＳ　　　　　　648　　-174（ -21.2%）
6位 <248A>　キッズスター　　　 1470　　-380（ -20.5%）
7位 <2330>　フォーサイド　　　　146　　 -35（ -19.3%）
8位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　　893　　-183（ -17.0%）
9位 <2586>　フルッタ　　　　　118.1　 -22.9（ -16.2%）
10位 <6266>　タツモ　　　　　 2339.9　-443.1（ -15.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7205>　日野自　　　　　　　515　　 +49（ +10.5%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 2720　+249.5（ +10.1%）
3位 <5706>　三井金属　　　　　28100　 +1560（　+5.9%）
4位 <7733>　オリンパス　　　　 1950　 +97.5（　+5.3%）
5位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2680　 +88.5（　+3.4%）
6位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　　10900　　+315（　+3.0%）
7位 <4568>　第一三共　　　　　 2985　 +47.5（　+1.6%）
8位 <1812>　鹿島　　　　　　　 7260　　 +96（　+1.3%）
9位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3595　 +43.0（　+1.2%）
10位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1198　 +13.0（　+1.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4324>　電通グループ　　　 2800　-152.5（　-5.2%）
2位 <4004>　レゾナック　　　　 9900　　-240（　-2.4%）
3位 <6361>　荏原　　　　　　　 5200　　-103（　-1.9%）
4位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　　 4820　　 -70（　-1.4%）
5位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1405.1　 -20.4（　-1.4%）
6位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4135　　 -55（　-1.3%）
7位 <3659>　ネクソン　　　　 3106.8　 -41.2（　-1.3%）
8位 <6326>　クボタ　　　　　　 3096　 -41.0（　-1.3%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　　442　　-5.0（　-1.1%）
10位 <2768>　双日　　　　　　 6311.2　 -62.8（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

