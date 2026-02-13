米老舗誌『スポーツイラストレイテッド』の電子版は12日（日本時間13日）、シカゴ・ブルズと2WAY契約を結ぶ河村勇輝を特集。傘下ウィンディシティ・ブルズで披露しているパフォーマンスを絶賛し、「Gリーグに目を向けるのも悪くない」と記した。

■「ワクワク感をもたらしている」

シカゴ・ブルズは直近10試合で9敗を喫し、苦戦が続いている。『スポーツイラストレイテッド』は現在のチームについて、「あらゆる面で芳しくなく、試合を見るのも辛い」と嘆いた。

そこで、同誌は不甲斐ないトップチームをフォローするより、「Gリーグに目を向けるのも悪くない」と主張。その理由として、河村の存在を挙げた。

「もし、あなたが求めているのが“楽しいバスケットボール”なら、そのワクワクするプレーをウィンディシティ・ブルズにもたらしているのが、ユウキ・カワムラとマック・マクラングだ」と主張。身長170センチの河村とNBAスラムダンクコンテスト王者マクラングのコンビを称賛した。

河村は11日（同12日）のグランドラピッズ・ゴールド戦に先発出場し、34得点16アシスト8リバウンドと“トリプルダブル級”の活躍。マクラングも30得点をマークした。

同誌は「中でもカワムラのパフォーマンスは必見だ。相手にとって、彼を止めることはほとんど不可能に近い。そして、彼のプレーメイクはまさに別格と言える」と指摘。「シカゴ・ブルズは、いっそのこと“ユウキ・マニア”を受け入れるべきだろう」として、不調のチームとしては河村の勢いに乗るのも手だとした。

■「人としても素晴らしい」

また、“相棒”マクラングも河村を絶賛。専門メディア『HoopsHype』のインタビューで、「ユウキは最高だよ。本当にすごい選手だし、一緒にプレーしていて本当に楽しいんだ。彼には才能があり、絶妙なアシストを受けられるのも最高だよ。正直、めちゃくちゃ楽しい」と話した。

さらに人間性にも触れ、「ユウキはエゴがなく、人としても本当に素晴らしい。彼がたくさんの人に愛されているのを見るのもクールだね。本当に素晴らしいファンがいて、みんなが全力で応援してくれているんだ」と明かした。

シカゴ・ブルズは今回のトレード期限でガード陣を大量に獲得しており、河村に声がかかるかどうか不透明。ただ、創造的なプレーでファンの心をつかんでいることは確か。『スポーツイラストレイテッド』は最後、「Gリーグで何が起きているか。確認する必要があるだろう」とし、ファンにも観戦を勧めた。