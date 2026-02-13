»³²¼ÃÒµ×¡¡Âå´±»³¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×40ºÍ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡2·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÍÎ´Û¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ð¥ó¥Ö¡¼ ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤¬¡¢¥Ñ¥êËÜÅ¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ìó1800Ö¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¤ò¡¢12Æü¤Ë»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¤ä²£ÉÍÎ®À±¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¤Î¤Ï»³P¤³¤È»³²¼ÃÒµ×¤À¡£
¡Ö»³²¼¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯5·î¤Ë¡Ø¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ù¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿ô¡¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£È´¤±´¶¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¤â¶»¸µ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¾å¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ø¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡Ù¤ÈÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß40ºÍ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÔÀ¸ÇÛ¿®¤Î»þ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÊÒÂ¤À¤±¤Î¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¤ä¤Þ¤Ô¡¼¥³¡¼¥Ç¥«¥Ã¥³¤è¡Õ
¡ÔDior¡ß»³P¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤É¤Î½Ö´Ö¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Õ
¡Ô¥¯¥é¥·¥«¥ë¤À¤±¤É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¶ß¤È¤«¿þ¤È¤«º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬»Â¿·¡¡»³P¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Õ
¡¡³¤³°ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆâÌÌ¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¼«¿®¤ÈÍ¾Íµ¤¬¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2021Ç¯3·î¤Ë¤Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ç½é¤á¤ÆÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»³²¼¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¸ì³ØÎÏ¤ä¹ñºÝÅª¤Ê¿ÍÌ®¤âÉð´ï¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¡È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡40ºÍ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë»³²¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£