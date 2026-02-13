A24×Apple Original Films『エタニティ』配信開始 エリザベス・オルセン主演のロマンティック・コメディ
エリザベス・オルセンが主演を務めるApple Original Films『エタニティ』が、本日2月13日よりApple TVにて配信開始された。
【写真】エリザベス・オルセンは誰と「永遠」を過ごす？ 『エタニティ』場面写真
本作は、死後の世界を舞台にしたロマンティック・コメディ映画。死後に魂が「永遠」をどこで誰と過ごすかを決めなければならない世界で、長年連れ添った夫ラリーと、早くに亡くなった最初の夫ルークとの間で揺れるジョーンの選択と葛藤をユーモアと感動を交えて描く。
主演を務めるのは、エミー賞ノミネート歴を持つエリザベス・オルセン。共演には『セッション』や『トップガン マーヴェリック』など話題作への出演が続くマイルズ・テラー、そして『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』にも出演したカラム・ターナーが名を連ねる。
亡くなった後、誰もが「永遠」をどう過ごすかを決める分岐地に行き着く。それはジョーンにとって、長年連れ添った夫ラリーか、新婚の頃に亡くなった最初の夫ルークか、どちらかを選ばなければならないことを意味していた。
Apple Original Films『エタニティ』は、Apple TVにて配信中。
