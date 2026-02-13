２０年ぶりとなるライブツアーを７月に開催する歌手の中森明菜が１３日、漫才コンビ「中川家」がパーソナリティーを務めるニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」に出演し、コメントを寄せた。

明菜は「中川家・ザ・ラジオショーをお聞きの皆さん、お兄ちゃん、礼二さん、こんにちは。中森明菜です。毎日寒い日が続きますが、お変わりはないですか？ 私は、いま、こうして、お二人のラジオに参加させていただいて、とてもうれしい気持ちでいっぱいです」とあいさつ。「さて、去年のディナーショーにはお兄ちゃんは来られなかったようですが、そんなお兄ちゃんに、ぜひ見てほしいライブツアーが決まりました。お兄ちゃんは何が聴きたいですか？ どうぞ」と中川家の兄の剛に質問。剛が「少女Ａ」と答えると、「う〜ん、なるほど。今回のライブツアーでは、『スローモーション』や『少女Ａ』など歌わせていただく予定です。いろんな曲をたくさん歌いますからね。みなさんの聴きたい曲をた〜くさんやって、良いショーにいたしますので、ぜひお楽しみにしてくださいね」と呼び掛けた。

また「明日はバレンタイン。明菜からのプレゼントでした。お兄ちゃんにはチョコも預けておいたので、どうぞ受け取ってください。失礼します。すみません。中森明菜でした。お兄ちゃん大好きだからね」という声とともに「少女Ａ」が流れ、明菜からのチョコが剛に、礼二には明菜のマネジャーからのチョコが渡された。