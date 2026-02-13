野球日本代表・侍ジャパンは14日から宮崎での春季キャンプをスタート。WBCが目前に迫る中、メジャーリーガーたちの代表合流日程も徐々に明らかになってきました。

合流日程が明らかになっている選手の中で、一番乗りとなりそうなのがロッキーズ・菅野智之投手。宮崎からの合流を明言しました。現在はアリゾナ州スコッツデールで行われているチームのキャンプに参加中。近日中にブルペン入り・ライブBPを行う予定で、「宮崎(代表合宿)でもう1回(ライブBP)やって、できれば名古屋でもう1回できたらいいなと思ってます。京セラの1発目でたぶん投げると思う」と自ら語りました。続いて、エンゼルス・菊池雄星投手も現地時間21日にアリゾナを出発し、侍ジャパンに合流予定としています。

侍ジャパンは24日まで春季キャンプを実施。終盤となる22日、23日にはソフトバンクとの練習試合が予定されています。その後は名古屋に移動して、27日、28日の日程で中日と試合。3月2日、3日には1次ラウンド目前の強化試合としてオリックス、阪神と対戦します。

名古屋からの合流となりそうなのが、パドレス・松井裕樹投手、ホワイトソックス・村上宗隆選手、カブス・鈴木誠也選手。松井投手は23日〜28日の間にチームを離脱予定。村上選手は27日、鈴木選手は今月下旬にチームを離れる予定とされています。

なお、ブルージェイズ・岡本和真選手、レッドソックス・吉田正尚選手、ドジャース・大谷翔平選手、山本由伸投手は現時点で明らかとなっていません。