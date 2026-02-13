テレビプロデューサー・佐久間宣行氏総合プロデュースのアイドルグループ・ラフ×ラフが１２日、都内で「ラフ×ラフ ｐｒｅｓｅｎｔｓ『アイドル天下一大喜利武道会〜Ｒｏｕｎｄ３〜』」を＃ババババンビ、衛星とカラテアとともに開催した。

今回は３グループの垣根を越えてペアを組み、大喜利で争った。全８組を４組ずつ２つに分けて予選を行うなど最終的に決勝にはラフ×ラフ・佐々木楓菜と＃ババババンビ・宇咲、ラフ×ラフ・日比野芽奈と＃ババババンビ・岸みゆのペアが進んだ。

最後は佐々木と宇咲のペアが「ガチ大喜利ＰＫ」を制して優勝。宇咲は「決勝まで来たのもまさかです。即興で考えたのでヒヤヒヤしたけど、温かい目で見守ってくれた」と感謝し、佐々木も「終始楽しく大喜利をすることができた」と喜んだ。

予選で最下位だったラフ×ラフの齋藤有紗は「第３回まで続いてうれしい。第４回もぜひやりましょう。佐久間さん」と呼びかけると、審査員の佐久間氏から「最下位が言うよな」とツッコまれていた。

この日の大喜利の審査員を務めた筋肉芸人でもある東京ホテイソンのショーゴとともにアイドルたちがステージでポーズを決めるコーナーもあり盛り上げた。