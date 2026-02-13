スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんのマネジャー公式アカウントが１２日にインスタグラムを更新。「メトロでの移動中 食べる？と渡されたのは、『くきわかめ』でした。おやつのチョイスが絶妙です」として、地下鉄車内の高木さんの写真を投稿した。

マネジャーは、今回の五輪でスタッフら関係者は公共交通機関のマンスリーパスのアプリで無料で移動できると紹介。「どこに行くにもメトロは便利です！」「菜々さんもたまに乗ってます」とし「先日も、日本からいらっしゃった大会ボランティアスタッフの方にメトロで声をかけてもらって、おしゃべりに花が咲いてました（笑）」と記した。

フォロワーからは「渋い 私も大好きくきわかめ」「良いセンス！！」「俺も大好き美味いよね」「くきわかめナイス」などとおやつの選択に共感の声が寄せられたのと同時に、その際の高木さんの表情についても「すごい誇らしげですね笑」「可愛すぎ♥」「やったった感の口が可愛いわ」などとコメントが寄せられた。