歌手の布袋寅泰（64）が、生活の拠点にしているロンドンでの優雅な朝食の様子を披露した。

【映像】布袋寅泰の自宅や今井美樹・長女との写真

これまでにもInstagramで、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、ロンドンで散歩する姿などを発信している布袋。

2月5日の更新では、日本で開催したライブを終え、ロンドンに戻ったことを報告。「暖炉の炎の横で読書をしたり映画を見たり、冬のロンドンを満喫したいと思います」とコメントし、ギターやファンの間ではおなじみとなっている通称「G柄」のカップが置いてあるおしゃれな自宅の一室を披露。

「ステキなお部屋ですね！暖かい場所でゆっくりお過ごしください！」「なんておしゃれな かっこいい部屋なんだ」など、話題になっていた。

2月12日はストーリーズを更新。「中がトロトロのマッシュルームチーズオムレツ」と、G柄のギターがプリントされたカップとオムレツ、クロワッサンとサラダが乗ったおしゃれな「ワンプレート」を紹介。ロンドンでの優雅な朝食の様子を披露した。（『ABEMA NEWS』より）