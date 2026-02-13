大型犬をおんぶすることで考えられるリスク

1.飼い主の腰や背骨への大きな負担

大型犬の体重は20kgを超えます。犬種によって、30kgを超える犬もいます。

おんぶという不安定な体勢で大型犬を背負うということは、飼い主の腰や背骨への大きな負担を与える行為でもあります。

不安定な体勢で大型犬をおんぶしたことによって、「ぎっくり腰」「椎間板ヘルニア」「筋肉の損傷」などを引き起こす恐れがあります。

2.転倒による事故や怪我

大型犬をおんぶするということは、飼い主の体勢も不安定になりますし、犬の体勢も不安定になります。犬の体は飼い主の背中にしっかりと固定された状態でもありません。

大型犬をおんぶして歩いているとき、バランスを崩してしまい、飼い主が転倒してしまってはどうでしょうか。飼い主も犬も大怪我を負うリスクがあるでしょう。

犬が地面に叩きつけられるリスクもあります。体や頭を強く打ってしまったら…と考えると、おんぶがどれほど恐ろしい体勢なのかということがお分かりになるのではないでしょうか。

3.犬の関節への負担と内臓の圧迫

大型犬が飼い主の背中におんぶされたとき、不自然な姿勢で背負われることになります。

関節が不自然な角度に曲がってしまうと、関節に大きな負担がかかり、おんぶされている間ずっと痛みを感じる可能性があります。

胴体が圧迫されると、内臓まで圧迫されます。肺を圧迫されることで犬が息苦しさを感じ、おんぶされた状態のままで暴れてしまう可能性があります。

内臓が圧迫されたことによって吐き気を感じ、嘔吐してしまう恐れもあるでしょう。

4.血液の循環が滞る

大型犬がおんぶされ、胴体や内臓が圧迫されてしまったとき、血液の循環が悪くなってしまったり、滞ってしまったりすることがあります。

内臓機能への悪影響につながる恐れがあります。とくに病気で治療中の大型犬やシニアの大型犬にとっては、持病を悪化させるなどの大きな負担になるでしょう。

大型犬をおんぶしなければならないときの注意点

キャリーバッグやクレートやペットカートを今すぐに用意することが難しく、大型犬をおんぶで運ばなければならないことがあるかもしれません。

考えられるのは、大型犬が病気で意識を失ってしまったとき、大怪我を負ってしまったとき、自分自身で体を動かすことができないときです。

しかし、大型犬をおんぶすることは大変危険な行為です。おんぶよりも抱っこの方がより安全に運ぶことができます。

抱きかかえることが難しい場合は、服や布で犬の体を覆い、引きずるようにしてでも運んであげた方が、おんぶよりは安全でしょう。

そして、もしものときのことを考え、愛犬の体のサイズに合ったキャリーバッグやクレートやペットカートを用意しておくことが、最も大事なことです。

病気や怪我をしてしまったとき、介護が必要になったとき、災害時のときなどのために備えておきましょう。

まとめ

大型犬をおんぶすることで考えられるリスクを4つ解説しました。

飼い主の腰や背骨への大きな負担 転倒による事故や怪我 犬の関節への負担と内臓の圧迫 血液の循環が滞る

SNSでは大型犬をおんぶしている飼い主の姿を目にすることがあるかもしれません。

病気や怪我をした大型犬を運ぶための手段として、やむを得ずおんぶすることを選択する飼い主もいらっしゃることでしょう。

しかし、見た目以上に大変危険な行為であり、飼い主も愛犬も大きなリスクを負ってしまう恐れがあります。双方に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

飼い主が自分自身を守るためにも、愛犬の安全と命を守るためにも、おんぶするという選択をせずに済むよう、日頃から「どのような対策や備えが必要なのか」ということを考えておくとよいのではないでしょうか。

(獣医師監修：葛野宗)