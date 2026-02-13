LINE Digital Frontier株式会社が運営する『bookfanプレミアム』は、書籍や雑誌を豊富に取り揃える全国一律送料無料のオンライン書店。確実な在庫管理と迅速な配送が支持されていて、幅広い世代の読書ニーズに応えているサイトだ。今回は2026年1月1日から31日までの販売データをもとにした「月間ベストセラー」を紹介。新年／新年度への意識が色濃く反映されたランキングとなった。

■『bookfanプレミアム』2026年1月の月間ランキング発表！1位 『Snow Man オフィシャルカレンダー 2026．04-2027．03』（MENT RECORDING inc.） 2位 小学館辞典編集部（編）『タッチペンで音が聞ける！はじめてずかん1000 英語つき』（小学館） 3位 『マイブック 2026年の記録』（新潮社） 4位 『’26 ムーミン家計簿』（主婦と生活社） 5位 滝澤ななみ（著）『みんなが欲しかった！FPの教科書3級 2025-2026年版』（TAC出版） 6位 『なにわ男子カレンダー 2026．4→2027．3』（マガジンハウス） 7位 『ポケットモンスターポケモン大図鑑1020＋』（小学館） 8位 株式会社ポケモン（著）きのしたちひろ（イラスト）『ポケモン生態図鑑』（小学館） 9位 えんみさきこ（さく）かわはらみずまる（え）『だいじだいじどーこだ？ はじめての「からだ」と「性」のえほん』（大泉書店） 10位 うたまるごはん（著）北嶋佳奈（監修）淵江公美子（監修）『うたまるごはんの簡単フリージング離乳食・幼児食』（Gakken）※2026年1月1日～31日における人気ランキング。

上位トップ10は、カレンダーや家計簿、資格試験の参考書といった「新年のスタート」を象徴するアイテムが目立つ結果となった。

■Snow Manのカレンダーが2ヶ月連続の首位を獲得

1位に輝いたのは、『Snow Man オフィシャルカレンダー 2026.04-2027.03』。12月ランキングに引き続き首位を維持しており、ファンからの絶大な支持がうかがえる。また6位には『なにわ男子カレンダー 2026．4→2027．3』が登場。どちらも2026年3月に発売される商品であるが、予約受付の段階から早くもランクイン。4月からの新生活に備え、カレンダーの需要が高まりつつあるようだ。

■新年の習慣化を支える実用書が上位に

3位には日記やメモ帳など様々な用途で用いることができる『マイブック 2026年の記録』、4位には『’26 ムーミン家計簿』がランクインするなど、1年を通した記録や管理を行うための書籍が上位に並んだ。とくに『’26 ムーミン家計簿』は、2025年11月の1位、12月の3位に続き、長期にわたって高い人気を保っている。

また5位には『みんなが欲しかった！FPの教科書3級 2025-2026年版』がランクイン。本書は2025年11月にも8位にランクインした書籍。新年を機に資格取得や自己研鑽を目指すユーザーの意欲が反映された結果と言えるだろう。

■定番の知育・児童書も安定した人気

2位の『タッチペンで音が聞ける！はじめてずかん1000 英語つき』は2020年6月に発売された商品であり、数ヶ月にわたりトップ3圏内を維持しているロングセラー本。7位の『ポケットモンスターポケモン大図鑑1020＋』や8位の『ポケモン生態図鑑』も12月から引き続きランクインしており、ポケモン関連作の圧倒的な安定感も感じられる。

また9位には自分の体だけでなく、他者を含め1人ひとりが大切であることを伝える『だいじだいじどーこだ？ はじめての「からだ」と「性」のえほん』が11月以来のトップ10入りを果たした。加えて10位には離乳食・幼児食についてまとめられた『うたまるごはんの簡単フリージング離乳食・幼児食』がランクイン。新しい年を迎え、家族の健康や成長を支える実用書への関心の高さがうかがえる。

■1月ランキングから見える傾向は？

1月のランキングでは日記・家計簿・資格書といった自分磨きのための本と、新学期に向けたカレンダーや知育本が見受けられた。「新年・新年度への決意・準備」がキーワードとなった結果と言えるだろう。

『bookfanプレミアム』では、話題作や限定特典付き書籍を今後もいち早く紹介する予定だ。バレンタインデーや本格化する受験シーズンなどが書籍の売上にどのように影響するのか、2026年2月のランキングにも注目をしたい。

（文=あんどうまこと）