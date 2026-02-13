

いちごさんバス

佐賀県は、佐賀のブランドいちご「いちごさん」と表参道のカフェ・レストランとのコラボ企画「いちごさんどう」の5周年特別企画として、2月13日から15日までの3日間、「いちごさん」を使用したアフタヌーンティーを楽しみながら都内の名所を巡る特別企画「いちごさんバス」を開催する。開催に先立ち、2月12日に行われたメディア向け取材会では、実際に「いちごさんバス」に乗車し、車内で提供されるアフタヌーンティーメニューを体験した。



「いちごさんバス」の車内

「いちごさんどう」は、表参道エリアの人気カフェ・レストランが、佐賀県のブランドいちご「いちごさん」を使用したオリジナルメニューを提供するカフェコラボ企画。5周年を迎える「いちごさんどう2026」では、過去最多となる12店舗が参加し、スイーツやドリンクなど全17品のメニューを展開している。そして今回、「いちごさんどう」の5周年特別企画として、2月13日から15日まで期間限定で「いちごさんバス」を開催する。



「いちごさんバス」の車内から見た渋谷交差点

「いちごさんバス」は、「いちごさん」仕様にラッピングされた真っ赤な2階建てのロンドンバスの車内で、「いちごさん」をふんだんに使ったアフタヌーンティーを味わいながら、都内の人気スポットを巡る90分のバスツアー企画。表参道を出発して青山、渋谷、六本木、東京タワーなどを回遊し、ロンドンバスの2階から普段とは違う目線で街の景色を楽しむことができる。



東京タワーをバックに撮影した「いちごさんバス」

特に、フォトスポットの東京タワーでは、バスが一時停車し、東京タワーをバックにSNS映えする「いちごさんバス」を撮影することができる。



アフタヌーンティーメニュー

バスの車内では、「いちごさん」を使ったスイーツとセイボリーで構成される3段スタンドのアフタヌーンティーメニューを提供する。スイーツは、「いちごさん」、「ストロベリーチョコレートカヌレケーキ」、「ハートキャラメルクッキータルト」、「テディマカロン」の4品。



左から：いちごさん、ハートキャラメルクッキータルト

セイボリーは、「冬野菜とクスクスのサラダ仕立てイタリアンフランボワーズビネグレットソース」、「チキンバロティーヌとシャリアピンマッシュポテトガーリックオニオンをまとって」、「ハニーマスタードチキンブルスケッタ」、「バターガーリックベーグル冬キャベツとジューシー厚切りベーコンのサンドウィッチ」の4品となっている。



左から：テディマカロン、ハニーマスタードチキンブルスケッタ。ストロベリーチョコレートカヌレケーキ

セットドリンクは、紅茶、コーラ、ジンジャエール、オレンジジュースを飲み放題で提供。紅茶は、「イングリッシュブレックファスト」、オーガニックフェアトレードティー「アールグレイ」「インディアンチャイ」、オーガニックハーブティー「ベリーバースト」「カモミール」から選ぶことができる。また、参加者にはお土産（いちごさんオリジナルノベルティ、お菓子）もプレゼントする。



手前左：冬野菜とクスクスのサラダ仕立てイタリアンフランボワーズビネグレットソース、手前右：チキンバロティーヌとシャリアピンマッシュポテトガーリックオニオンをまとって、奥：バターガーリックベーグル冬キャベツとジューシー厚切りベーコンのサンドウィッチ

この週末は、「いちごさんバス」で都内の名所を巡りながら、みずみずしい「いちごさん」を使ったアフタヌーンティーを心ゆくまで楽しんでみては。

「いちごさん」は、2018年秋にデビューした、佐賀県生まれのいちご。県・JA・生産者が一体となり、7年の開発期間をかけ、1万5000株から選び抜いた自身作とのこと。長く愛されるいちごになることを願って、呼びやすくて覚えやすい、清々しさとインパクトを合わせ持つ名前をつけた。凛とうつくしい色と形、華やかでやさしい甘さ、果汁のみずみずしさが特徴となっている。

［5周年特別企画「いちごさんバス」概要］

開催日：2月13日（金）〜15日（日）

運行時間：1便目 11:00〜12:30／2便目 13:00〜14:30／3便目 15:00〜16:30

所要時間：90分

運行ルート：表参道・国連大学前発着所→表参道→東京タワー周辺→国連大学前

発着所：表参道 国連大学前（東京都渋谷区神宮前5丁目53−70）

料金：8800円／1名（税別）

※0〜3歳は無料。食事の提供はない

申し込みURL：https://www.afternoontea-bus-tour.com/booking

佐賀県＝https://www.pref.saga.lg.jp/

いちごさんどう2026＝https://www.saga-ichigosan.jp/ichigosandou/