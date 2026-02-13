スポニチ

　ボートレースの「令和7年優秀選手表彰式典」が13日、都内で行われた。

　最優秀選手、最多賞金獲得選手、記者大賞　桐生　順平（39＝埼玉、いずれも2回目）

　「舟券を買ってくれるお客さんに対して、どれだけいいレースができるか、魅力あるレースができるかというのを常に考えている。今年も舟券に絡めるように頑張ります」

　最優秀新人選手　石本　裕武（25＝大阪）

　「記念を走らせていただける機会がちょっとずつ増えてきているので、1つでも優勝できたら、今年は大きな収穫になると思う。名誉ある賞をいただいたのでそれに恥じないように一生懸命、走ります」

　最高勝率選手　茅原　悠紀（38＝岡山、初）

　「気づいたらとっちゃいました（笑い）。ありがたいですね。公営競技の選手として還元できるように、期待に応えられるようにと思っている」

　最多勝利選手　松田　大志郎（38＝福岡、初）

　「最多勝を取ることができたので、それに恥じないように今年も1走1走、自分のレースをして頑張りたい」

　優秀女子選手　遠藤　エミ（37＝滋賀、6回目）

　「今年はもう少し結果を残して、去年よりもたくさん稼いで、また来年ここに来たいと思う」

　特別賞　佐藤　隆太郎（31＝東京）

　「長い目で見て、もっと強い選手になりたいと思っている。桐生さんや茅原さんのような偉大な選手になれるように頑張ります」

　特別賞　鎌倉　涼（36＝大阪）

　「今年もたくさんを応援してもらえるようなレースができるように頑張ります」