NPBエンタープライズが12日にアドバイザー就任を発表

野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーに就任したパドレスのダルビッシュ有投手が13日、WBC直前合宿が行われる宮崎入りした。一般の航空機でなく、チャーター機で到着。選手として選出されていないが、異例の形で今大会も代表に貢献する。

黒のキャップにサングラスをかけ、ブラウンコーデで颯爽と宮崎に降り立った。NPBエンタープライズは12日、ダルビッシュのアドバイザー就任を発表。14日から始まる宮崎合宿の全日程に帯同するとした。事前合宿は24日まで行われる。

ダルビッシュは昨年10月に自身2度目となる右肘のトミー・ジョン手術を受け、2026年シーズンは全休が見込まれる。プレーすることはできないが、アドバイザーとして侍ジャパンを支える。今回のWBCは、投球間の時間制限「ピッチクロック」やサイン伝達機器「ピッチコム」を採用。NPBでは導入されていない、MLB公式戦のルールを採り入れ試合が行われるだけに、日米通算208勝右腕の経験は大きな“戦力”となる。

前回大会ではメジャー選手でただ1人、2月の宮崎合宿から参加。若手と積極的にコミュニケーションを図るなど、プレー以外でも存在感を放ち、チームの積極的支柱として世界一に貢献した。（Full-Count編集部）