城咲仁＆加島ちかえ夫婦、第1子女児誕生を報告 家族3ショット公開「本当に愛おしくてたまらない」
【モデルプレス＝2026/02/13】タレントの城咲仁（48）と加島ちかえ（37）が2月13日、Instagramを更新。第1子となる女児が誕生したことを報告した。
【写真】48歳元ホストのタレント、産まれたばかりの第1子との3ショット
城咲と加島は「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました。女の子です」と連名で報告。「お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と体調について記し、ベッドの上で生まれたばかりの我が子を囲んで微笑む、幸せに満ちた家族3ショットを投稿した。
また、それぞれのコメントも公開し、加島は妊娠生活を振り返り「かけがえのない経験をさせてくれたベイビーが本当に愛おしくてたまらないです」とつづり、「私達ジンチカ夫婦にできる目一杯の愛と幸せ 全てを我が子の人生に注いでいきたいと思います」と母としての決意を新たに。城咲は「本日2月13日、妻の加島ちかえの誕生日にこの様な発表ができる事に感謝申し上げます！」と感謝の言葉とともに、妊娠中の妻との生活で学んだことなどを明かしている。
城咲は2005年にホストを引退し、その後はタレントとして活躍。2021年に自身のSNSを通じて加島との結婚を発表した。2025年9月に加島が第1子を妊娠していることを公表していた。（modelpress編集部）
◆城咲仁＆加島ちかえ、第1子誕生を報告
◆城咲仁＆加島ちかえ、2025年9月に妊娠公表
