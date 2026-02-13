3月17日開業「軽井沢T-SITE」出店テナント公開 飲食・温浴施設・ホテル含む17店舗
【女子旅プレス＝2026/02/13】長野県・軽井沢駅北口の新たな商業施設「軽井沢T-SITE」が、2026年3月17日（火）にグランドオープン。飲食店や温浴施設などバラテティに富んだ17店舗が出店する。
【写真】新感覚の女子旅が叶う！「星野リゾート BEB5 軽井沢」宿泊レポ
同施設は、信州の魅力を体感できる飲食テナント、物販店舗のほか、旅の疲れを癒す温浴施設や宿泊施設などで構成。敷地面積は約13,000平米、延床面積は約5,400平米に及び、鉄骨造の平屋から2階建て（一部3階建て）まで計6棟の構造となる。
コンセプトは「信州らしさを発信し、体感できる 好奇心を“くすぐる”ゲートウェイ」。駅直結という抜群のアクセスを誇り、観光客だけでなく地域住民にとっても、信州の豊かな文化や食に触れられる新たな交流拠点となる。
発表されたテナント（2月13日時点）には、甲信越初出店となるスペシャルティドーナツ屋「I’m donut ？」、温浴施設「アクアイグニス ガーデンスパ」、ホテル「HACIENDA KARUIZAWA」が決定。
また、軽井沢初出店として、だし尾粂、笠庵 賛否両論、鮨屋 小野、ル ショコラ ドゥ アッシュ、シャトー・メルシャン ワインショップ 、わざマート、シェアラウンジが名を連ねるほか、スターバックス、無印良品、OSOBAR STATION、aVin stand、Smokemanship、SHOZO COFFEE STOREが発表されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178番12930）
アクセス：JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢」駅 徒歩1分
主要用途：温浴施設・宿泊施設、飲食・物販店舗 等
店舗数：17店舗
【Not Sponsored 記事】
◆軽井沢駅直結の新スポット「軽井沢T-SITE」
◆温浴・宿泊・グルメを集積
■軽井沢T-SITE
