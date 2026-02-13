【リンツ】チョコ詰め放題『PICK&MIX詰め放題』開催、リンドール約35粒想定のMサイズは通常より約1,300円お得に【2月16日〜28日限定】

スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt(リンツ)」の日本法人リンツ&シュプルングリージャパンは、2026年2月16日から2月28日までの間、リンドールなどのチョコレートを専用カップに詰め放題できる『PICK&MIX詰め放題』を開催する。なくなり次第終了。

【すべての画像はこちら】リンドールの春限定フレーバー「さくら&クリーム」「スプリング」も詰め放題の対象!

〈リンツの大人気企画『PICK&MIX詰め放題』〉

今回の『PICK&MIX詰め放題』では、定番「ミルク」のほか、季節限定フレーバー「さくら&クリーム」「スプリング」など、さまざまなチョコレートが対象となる。カップは、カラフルなリンドールをあしらったS･Mサイズの2種。蓋が閉まれば、詰め方は自由だという。

なお、参加には会員登録が必要で、その場で会員登録(無料)した人も参加できる。店舗によって取り扱いのないフレーバーもある。

〈『PICK&MIX詰め放題』概要〉

【税込価格】

S:3,980円

※リンドール約25粒想定で、通常より約500円お得

M:4,980円

※リンドール約35粒想定で、通常より約1,300円お得

【開催期間】

2月16日〜2月28日

【実施店舗】

全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック&カフェ(アウトレット店舗を除く)

〈リンドールの春限定フレーバー〉

季節限定のリンドールとして、今年も「さくら&クリーム」「スプリング」が登場する。販売期間は2月16日から5月31日まで。

◆春限定「さくら&クリーム」

ストロベリーパウダー入りのホワイトチョコレートのシェルに、さくら風味のフィリングを詰めた。

◆春限定「スプリング」

ミルクチョコレートのシェルにホワイトチョコレートのフィリングを入れ、優しい甘さを贅沢に味わえる。

【価格】

100gあたり1,440円(税込)

【販売店舗】

全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック&カフェ、オンラインショップ本店

