NCT・ジェノ×ジェミン、ユニットデビューに高まる期待！リスニングパーティー＆展示開催へ

NCTのジェノとジェミンによる新ユニット「NCT JNJM」が、音楽・展示・ファンとの交流を網羅したリレープロモーションを展開し、ユニットデビューへの期待を最高潮に高めている。

NCT JNJMは2月20日19時と21時、ソウル・城東（ソンドン）区で「BOTH SIDES：THE PRE-LISTENING PARTY」を開催。ユニットデビューに先立ち、ファンにアルバムをいち早く紹介し、全曲を初披露する特別な時間を設ける。

続いて21日から22日には、ソウル・聖水（ソンス）のアンダーソンCで「BOTH SIDES：THE PREVIEW」展示空間が運営される。収録曲6曲のハイライト音源試聴をはじめ、ジェノとジェミンのビジュアル展示、グッズなどで構成された感覚的な空間を通じて、アルバムコンセプトや2人の“両面（SIDES）”を体感できる。

さらに、アルバム発売当日の2月23日16時30分からは、ユーチューブおよびTikTokのNCT公式チャンネルでスペシャル生配信を実施。アルバム紹介やアンボクシング、ユニットデビューの感想など多彩なトークを届け、世界中のファンとともにカウントダウンを行う予定だ。

NCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』は、同名タイトル曲『BOTH SIDES』を含む全6曲で構成。異なる魅力を持つ2人が生み出すシナジーを通じて、ユニットとしての新たな姿を披露する。

同アルバムは2月23日18時、各種音楽配信サイトで公開され、同日にフィジカルアルバムも発売される。

◇ジェノ プロフィール

2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。