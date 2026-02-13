食塩不使用「休塩おやつ」シリーズが新パッケージに刷新 『miino そら豆プレーン』『Jagabee プレーン』

カルビーは、「食塩不使用」と「素材のおいしさ」を追求した「休塩おやつ」シリーズ2品を新パッケージで展開する。

『miino そら豆プレーン』は2月23日(月)より全国のコンビニエンスストアで期間限定発売し、3月16日(月)からはコンビニエンスストア以外の店舗でも数量限定で発売する。『Jagabee プレーン』は3月16日(月)週より全国でリニューアル発売する。

【食塩不使用『Jagabee プレーン』の画像を見る】

価格はいずれもオープン価格で、『miino そら豆プレーン』は税込180円前後、『Jagabee プレーン』は税込170円前後を想定している。なお、『Jagabee プレーン』は通年販売、『miino そら豆プレーン』は2026年4月下旬終売予定。

「休塩おやつ」シリーズは、食塩不使用で素材そのものの味わいを楽しめるスナックとして、2025年2月に誕生した新シリーズ。日本人の食塩摂取量が高い傾向にあることや、塩分を気にする生活者が多いという調査結果や要望を背景に開発された。

今回は中身はそのままに、パッケージデザインを刷新。食塩不使用であることをより分かりやすく伝えるとともに、「休塩おやつ」シリーズとしての統一感を高めたという。