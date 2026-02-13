漫画家の吾嬬竜孝さん、昨年９月に急死していた…連載誌が公式Ｘで報告「『ダッフルコートアーミー』第１９話執筆中の急な訃報に…」

漫画家の吾嬬竜孝さんが、２０２５年９月に亡くなっていたことが１３日、分かった。この日、「コミック Ｎｅｗｔｙｐｅ（ニュータイプ）」の公式Ｘ（旧ツイッター）で「【訃報】吾嬬竜孝先生 逝去のお知らせ」の表題のもと発表された。

同Ｘでは「２０２５年９月、漫画家の吾嬬竜孝先生が逝去されました。『ダッフルコートアーミー』第１９話執筆中の急な訃報に接し、編集部一同深い悲しみを禁じ得ません」と連載を手がける中の急死だったことを報告。「吾嬬竜孝先生は『鉄腕アダム』（集英社刊）をはじめ、『コミック Ｎｅｗｔｙｐｅ』にて『宇宙戦艦ヤマトＮＥＸＴ スターブレイザーズΛ』『ダッフルコートアーミー』と、意欲的な作品を次々と発表してくださいました」と続けた。

その上で「そのクリエイティブの数々に深い敬意を表するとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。なお、葬儀は近親者のみにて執り行われましたことをご報告させていただきます」とつづると「『ダッフルコートアーミー』には、まだ単行本化されていないストーリーや、ネーム状態の原稿、今後の構想といった未発表の資料がございます。連載は現話数までで終了となりますが、単行本未掲載の話数や資料を集めた書籍の刊行を予定しております。今後につきましては詳細が決まり次第、改めて『コミックＮｅｗｔｙｐｅ』のサイト並びにＳＮＳ等で告知させていただきます」と続けていた。